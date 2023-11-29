الجمهور يلتف حول عصام السقا في كواليس «الإسكندراني» (فيديو)

التف قطاع كبير من الجمهور، حول الفنان عصام السقا، في كواليس تصوير فيلم «الإسكندراني»، قبل أيام، داخل الإسكندرية، إذ حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، على هامش التصوير.

ونشر عصام السقا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو، يظهر فيه التفاف عدد كبير من الجمهور حوله، للالتقاط الصور، مُعلقًا عليه بقوله: «إسكندرية وجمال ناسها وأهلها.. فيلم الإسكندراني.. قريبًا بدور العرض.. يا رب كرمك وتوفيقك».

فيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

وفي سياق آخر، يُعرض لـ عصام السقا، حاليًا مسلسل «العودة»، بطولة بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.