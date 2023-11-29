انخفاض الحرارة وظاهرة مؤثرة.. «الأرصاد» تحذر قائدي السيارات في محافظات القناة غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القناة الثلاث بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، غدًا الخميس، انخفاضًا في درجات الحرارة ليلا، لتصل إلى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس في محافظات القناة غدًا

وحذّرت الأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإليها خلال ساعات الصباح الباكر حتى الثامنة صباحًا، مما يتطلب من قائدي السيارات اتخاذ كافة الاحتياطات خلال السير على الطرق.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أنّ درجات الحرارة المتوقعة في محافظات القناة، غدًا الخميس، كالتالي:

بورسعيد: العظمى 22، والصغرى 18 درجة مئوية.

السويس: العظمى 24، والصغرى 15 درجة مئوية.

الإسماعيلية: العظمى 24، والصغرى 14 درجة مئوية.

أمّا حالة البحر الأبيض المتوسط، فتوقعت الأرصاد، أن يكون خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أمّا حالة البحر الأحمر، فأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يكون خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.