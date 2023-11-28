طقس محافظات القناة.. طوارئ بسبب الشبورة وارتفاع الرطوبة إلى 40%

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لطقس الأربعاء، أن تتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة وترتفع الرطوبة وتنشط الرياح.

توقعات الأرصاد بتكون الشبورة المائية صباحا على طرق محافظات القناة

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد الجوية لحالة الطقس في محافظات القناة الثلاثة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بأن تتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلي محافظات القناة الثلاثة في الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا، مما يستوجب الحذر من قائدي السيارات على الطرق، وترفع المحافظات الطوارئ على الطرق، وتحذر السائقين من اتباع إرشادات الإدارة العامة للمرور أثناء القيادة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة في محافظات القناة على النحو التالي:

السويس: درجة الحرارة العظمي 23 والصغرى 15 درجة مئوية

الإسماعيلية: درجة رجة الحرارة العظمي 24 والصغري 15 درجة مئوية

بورسعيد: رجة الحرارة العظمي المتوقعة 22 والصغرى 17 درجة مئوية

حالة البحرين الأبيض والأحمر في طقس الأربعاء

فيما كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر الأبيض خلال طقس الأربعاء متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف.

أما حالة البحر الأحمر فمتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين.