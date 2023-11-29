السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر في قلوبنا جميعا ونشكر الرئيس السيسي

وجه السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، الشكر إلى الشعب المصري بمكوناته السياسية والحزبية والمرأة والإعلام والشعب بكل مكوناته، وكذلك الحكومة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لموقفه القوي الراسخ القوي والرائع بجانب الشعب الفلسطيني.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأضاف «اللوح» خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه حزب التجمع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة، أن مصر ليست مجرد دولة عربية، وإنما حليف استراتيجي للشعب الفلسطيني، وقادت حروب بجانب فلسطين، وقدمت الشهداء والأسرى، وكانت تنجح دايما في التصدي على العدوان ضد فلسطين.

فلسطين في قلب كل مصري

ووجه السفير الفلسطيني، رسالة خاصة لأهالي غزة، أن مصر في قلب كل فلسطيني، كما كانت فلسطين في قلب كل مصري، قائلا لهم: أنتم لستم وحدكم، معكم 105 مليون مواطن مصري بجانبكم.

وانطلق اليوم المؤتمر السياسي الجماهيري الذي ينظمه حزب التجمع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة؛ لتأكيد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحضر مؤتمر حزب التجمع، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والنواب عاطف مغاوري وأحمد بلال، وكذلك أحمد الجمال.