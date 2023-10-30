ضوابط عمل الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة 2024.. 9 محاذير للدعاية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، لمرشحي الرئاسة 2024، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الضوابط الخاصة بالدعاية.

بدء الدعاية الانتخابية 9 نوفمبر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل، لبدء الدعاية الانتخابية، بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة 2024، والرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتقدم 4 مرشحين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم: «المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري».

ضوابط الدعاية الانتخابية

ضوابط الدعاية الانتخابية، حددتها المادة 19 من القانون، ونصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

- يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.