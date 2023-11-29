وكيل «خارجية الشيوخ»: 137 لجنة بالسفارات استعدت للانتخابات.. والمشاركة واجب وطني (حوار)

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، إن المصريين فى الخارج قدموا ملحمة وطنية أظهرت حبهم للوطن من خلال الاستعدادات المكثفة التى تجرى على قدم وساق فى كثير من البلدان العربية والأجنبية لبدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية غداً.

وأشارت، فى حوارها لـ«الوطن»، إلى أن المشاركة فى التصويت أمر مهم ودقيق، لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم بأسره، لافتة إلى أن الانتخابات تجرى فى أيام الإجازات بكثير من دول العالم، ما يتيح الفرصة لجميع المصريين الموجودين فى الخارج للمشاركة فى التصويت.

سماء سليمان: المصريون فى الخارج قدموا ملحمة وطنية لاستكمال بناء «الجمهورية الجديدة»

ما رؤيتك للاستحقاق الدستورى المقرر انطلاقه خلال ساعات فى الخارج؟

- الانتخابات الرئاسية تأتى فى توقيت مهم للغاية، فالمنطقة بأكملها تمر بالعديد من التحديات، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم بأسره، ما يتطلب من المصريين جميعاً ضرورة المشاركة للحفاظ على الأمن والأمان الذى تنعم به مصر على مدار السنوات الماضية.

وماذا عن أهمية المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية؟

- الشعب المصرى منذ ثورة 30 يونيو لديه دور مهم فى الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية والمشاركة فيها، بدءاً من الانتخابات الرئاسية، التى أجريت فى عام 2014 وعام 2018، وكذلك الانتخابات التشريعية للفصلين التشريعيين الأول والثانى 2015 و2020، وللعلم هذا الدور لم يقتصر على المصريين داخل مصر فقط، ولكن المصريين فى الخارج أيضاً استعدوا بجميع أوجه الدعم والدعاية، هذا المشهد له دلالة كبيرة فى تحقيق الاستقرار والأمان للمجتمع المصرى، ويؤكد أن المصريين جميعاً فى الداخل والخارج فى حالة اصطفاف وسيقدمون ملحمة وطنية أمام العالم.

ما أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها؟

- الواقع يشير إلى أن استقرار وبناء المؤسسات التشريعية على مدار السنوات الماضية أسهم فى تحقيق الاستقرار للدولة المصرية، فهناك العديد من التشريعات التى أصدرها المشرّع المصرى، ومكنت العديد من الفئات من حقوقهم، فضلاً عن التشريعات الاقتصادية التى حققت مزيداً من التنمية، لذلك من المهم التأكيد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها أمر يعكس قوة الدولة المصرية رغم التحديات التى تواجه المنطقة ككل، لذلك أقول لكل مصرى أنت أمام دور حقيقى يتطلب منك المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى لاستمرار البناء فى «الجمهورية الجديدة»، وإن المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى واجب وطنى لكل من يحق له التصويت فى انتخابات الرئاسة 2023.

«الحوار الوطنى» له دور كبير فى تشجيع الأحزاب السياسية على خوض سباق الانتخابات الرئاسية

كيف أسهم الحوار الوطنى فى دعم الحياة السياسية؟

- الحوار الوطنى كان له دور كبير فى تشجيع الأحزاب والقوى السياسية لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، فهناك 3 أحزاب سياسية مصرية تخوض هذا الماراثون: «الشعب الجمهورى، والحزب الديمقراطى المصرى، والوفد»، ما يعكس التطور الذى تشهده الحياة السياسية فى المستقبل، ويشجع قواعد الأحزاب فى المحافظات المصرية على استكمال المشوار.

استعداد المصريين فى الخارج

كثير من الكيانات المصرية الفاعلة بدأت العمل مع بداية الدعاية الانتخابية، وهناك لجان شكلت بالخارج لمتابعة عمليات تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إقامة كثير من الفعاليات التى كشفت عن أن المصريين مستمرون فى حلمهم وبناء دولتهم والجمهورية الجديدة التى تليق بهذه الدولة الكبيرة، ووفقاً لما تم الإعلان عنه من قبَل الهيئة الوطنية للانتخابات هناك 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم ستشهد عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هى 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.