حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. احذر الشبورة المائية وشدة الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، متوقعة أن يسود طقس لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أن هناك عدة ظواهر جوية تسود البلاد خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ومن المتوقع كذلك أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، وتمتد الجمعة إلى مدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على أغلب الأنحاء، وهي كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى: 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.

درجات الحرارة الجمعة:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى: 17.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى: 17.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16.