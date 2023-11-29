محافظ الغربية يتابع تجهيزات المقرات الانتخابية بالمحلة وسمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، التجهيزات بمركزي المحلة وسمنود، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

المقرات الانتخابية بالمحلة

في بالمحلة الكبرى تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بمجمع المواقف بالمحلة الكبرى لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتابع المحافظ الجولة بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب المحلة «الساحة الشعبية»، موجها بالانتهاء من كل أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

المقرات الانتخابية بمركز سمنود

وتابع المحافظ جولته بمركز ومدينة سمنود بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب الناصرية، موجها بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات، واستمرت الجولة بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب ميت بدر حلاوة، وتفقد اللجنة الانتخابية بالوحدة المحلية بميت بدر حلاوة، واختتم المحافظ جولته في سمنود بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بوحدة الشؤون الاجتماعية بميت بدر حلاوة.

المشاركة في الانتخابات

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.