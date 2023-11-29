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مترو الأنفاق: مد ساعات العمل يوم الخميس من كل أسبوع لمدة شهر

كتب:

كريم روماني
09:04 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مترو الأنفاق.. الخط الأول

مترو الأنفاق.. الخط الأول

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه ابتداء من مساء غد الخميس 30 نوفمبر 2023، ولمدة شهر، سيجري مد ساعات التشغيل لمدة ساعة واحدة فقط كل خميس، ليصبح قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:40 صباحا،  وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12:35 صباحا،  وآخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:55 صباحا، وآخر قطار من محطة المنيب الساعة 1:05 صباحا.

مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني

أوضحت الشركة أنه ستجري مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:25 صباحا، وآخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة الواحدة صباحا، ومقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة الواحدة صباحا.

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القصة الكاملة لمد ساعات عمل مترو الأنفاق بكل الخطوط أيام الخميس لمدة شهر
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.