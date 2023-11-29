القصة الكاملة لمد ساعات عمل مترو الأنفاق بكل الخطوط أيام الخميس لمدة شهر

أعلنت الإذاعة الداخلية بمحطات الخطين الأول والثاني للمترو، وشركة «آر إيه تي بي ديف» للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، مد ساعات العمل خلال أيام الخميس، لمدة ساعة واحدة، لتعمل حتى الواحدة صباحا اعتباراً من الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، ولمدة شهر واحد «كل خميس فقط».

مواعيد خطوط المترو بالتفصيل

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد خطوط المترو:

- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12:40 صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12:35 صباحا.

- قيام آخر قطار للخط الثاني في محطة شبرا الخيمة الساعة 12:55 صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 1:05 صباحا.

- سيتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1:25 صباحا.

- مقابلة آخر القطارات للخط الأول للمترو مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 1:00 صباحا.

- مقابلة آخر قطارات الخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة الواحدة صباحا.

آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 12:30 صباحاً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلي منصور 1:05 صباحاً.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 10:30 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 10:45 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور 11:05 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة إلى عدلي منصور 11:10 مساء.