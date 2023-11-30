تفاصيل مناقصة محافظة المنيا لشراء بطاريات ومعدات مفرقعات وإنقاذ نهري

أعلنت محافظة المنيا إجراء مناقصة عامة برقم 5 لشراء بطاريات ومعدات لقسم المفرقعات والإنقاذ النهري.

وأوضح مسؤول بديوان عام المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن» أن جلسة المناقصة ستقام يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل الساعة 12 ظهرا، بمبنى ديوان عام المحافظة.

مبلغ التأمين في المناقصة

ويبلغ التأمين الابتدائي المطلوب للاشتراك في المناقصة 28 ألفا و230 جنيها، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مخازن ديوان عام المحافظة، مقابل مبلغ 351 جنيها.

وتقدم العطاءات حتى المواعيد المحددة بعالية داخل مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وكلاهما باسم سكرتير عام محافظة المنيا، ويرفق بالعرض الفني التأمين الابتدائي المطلوب، والتأمين النهائي بنسبة 5% من إجمالي العقد.

تأمين قسم المفرقعات والإنقاذ بأحدث المعدات

وتخضع المناقصة لقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، حيث تسعى محافظة المنيا من خلال هذه المناقصة إلى تأمين قسم المفرقعات والإنقاذ النهري بأحدث المعدات والبطاريات، وذلك بهدف ضمان أداء مهامه على أكمل وجه، والحفاظ على سلامة المواطنين.ودعت محافظة المنيا الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال توريد البطاريات والمعدات للمشاركة في هذه المناقصة، وذلك من خلال تقديم عطاءاتها قبل موعد الجلسة المحدد في شهر ديسمبر المقبل.