حملة بالدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «انزل شارك صوتك أمانة»

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، حملة بعنوان «انزل شارك صوتك أمانة»، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في دورة جديدة في الانتخابات.

وتهدف الحملة، إلى الانتشار بشوارع المحافظة من قرى وعزب ووحدات محلية ومحلات، واستهداف المواطنين لنشر ثقافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقالت الدكتورة سمية عودة، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة والمسؤولة عن الحملة، إن الحملة امتداد لفاعلية أو حملة طرق الأبواب التي قمنا بتنظيمها في الحزب، وهي عبارة عن تنظيم بجولات في شوارع وميادين وحواري محافظة الدقهلية، والجلوس مع المواطنين؛ لنشر ثقافة فكرة النزول في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية صوتهم وأن الإدلاء بأصواتهم هو أمانة سنحاسب عليها وهذا حقهم في الدستور والقانون.

وأضافت عودة، أن هناك تجاوبا كبيرًا من قبل المواطنين، من المواطنين البسطاء الذين يعبرون عن دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وتابعت أن المواطنين البسطاء بدا في عيونهم حبًا لهذا القائد العظيم، لأنهم يدركون قيمته وقيمة بلدهم مصر، مرددين بأن مصر لا يستطيع أن يتولى قيادتها إلا رجل يتمتع بصفات الحنكة والذكاء ورجل مخضرم في العمل السياسي، مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحفاظ عليها من الأعداء والخوارج وحماية شعبها وأمنها القومي.