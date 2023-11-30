استعدادات محافظة الغربية للانتخابات الرئاسية.. 693 لجنة بينها 16 للمغتربين

جولات واجتماعات مستمرة يقوم بها المسؤولون في محافظة الغربية من أجل انهاء جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 11،10، و12 الشهر المقبل، داخل 693 مقرا انتخابيا لمحافظة الغربية.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حريص على التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية، وذلك من خلال، جولاته ميدانية يتابع فيها أعمال التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة، مشددا على ضرورة توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

جولات ميدانية

الأمر لم يقتصر على محافظ الغربية في تفقد المقرات الانتخابية ومتابعة أعمال تجهيزها، بل أيضا كل المسؤولين من وكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة ورؤساء المدن والمراكز وكذلك رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، وجميع الجهات المعنية تواصل عمل الليل بالنهار لأنهاء كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

تسهيل الإجراءات

أوضح محافظ الغربية، لـ«الوطن» أن محافظة الغربية، بها 693 مقرا انتخابيا بينها 16 لجنة للمغتربين، ويبلغ عدد سكان المحافظة 5.4 مليون نسمة، وعدد من لهم حق التصويت 3.5 مليون صوتاً انتخابيا، وأن المحافظة بكافة أجهزتها حريصة على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، من مظلات و مقاعد ووسائل تهوية مناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأيضا ان تكون اللجان بالطابق الأرضي من أجل تسهيل دخول وخروج المواطنين.