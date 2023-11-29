نائب وزير الآثار تبحث التعاون مع شركة طيران كويتية لزيادة الرحلات إلى مصر

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعًا مع ممثلي شركة الخطوط الجوية الكويتية، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لزيادة الرحلات إلى المقاصد السياحية المصرية.

واستعرض ممثلو الشركة، خطة الشركة نحو زيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، لتعزيز الحركة الوافدة من دول الخليج العربي.

وأبدت نائب الوزير، استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة بما يُمكِنها من زيادة حجم أعمالها ونشاطها للمقصد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، إلى جانب تنفيذ الحملات الترويجية المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والشركة، وتنظيم زيارات تعريفية لعدد من المدونين والمؤثرين والصحفيين لزيارة المقصد المصري والترويج له.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركة على أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد المهمة لهم، لما يتمتع به من مقومات سياحية جاذبة وفريدة، وأن الشركة تقوم حالياً بتسيير رحلات إلى مطارات كل من القاهرة وسفنكس والإسكندرية وسوهاج وأسيوط والأقصر وشرم الشيخ، لافتين إلى أن الشركة تستهدف تسيير خطوط جديدة لمقاصد كل من أسوان والغردقة ومرسى علم والعلمين.