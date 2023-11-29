وزير التموين: السكر متوافر في مصر ويكفي السوق المحلية

أكد علي المصيلحي وزير التموين أن السكر موجود في مصر ويكفي السوق المحلية بعد قرار منع تصديره.

وقال وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم المذاع على شاشة ON، إن السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها بواقع 546 ألف طن، وما بين 120 لـ150 ألف طن في القطاع الخاص.

إنتاج مصر من السكر

وأشار إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، سكر سنويًا، مضيفًا: «منعنا تصدير السكر ومحدش استورد ومنذ 6 أسابيع بدأت الأزمة ، وفي الشهر الماضي فقط ارتفع سعر السكر150 دولارا في الطن».

السكر الموجود في مصر ويكفي السوق المحلية

وأوضح وزير التموين، أن السكر الموجود في مصر ويكفي السوق المحلية، ولكن نعاني مشكلة في توصيل السكر للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكة التوزيع، معقبًا: «أنا عندي سكر بس مبيوصلش للناس».