عمرو خليل: 14 مليون مصري بالخارج ينتظرون انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه خلال السنوات الماضية كان مشهد وقوف المصريين بالخارج أمام مقار السفارات جزءا أصيلا من المشهد الانتخابي، وحرص أبناء مصر خلال الاستحقاقات السابقة على المشاركة بإيجابية وممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب.

مصر تشهد خامس انتخابات رئاسية تعددية

أضاف خلال تقرير في حلقة اليوم، من برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 14 مليون مصري بالخارج ينتظرون انطلاق عملية التصويت في خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، إذ أن عملية التصويت ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وحال إجراء جولة إعادة سيكون التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة الخامس والسادس والسابع من يناير 2024.

أوضح أن عدد السفارات والقنصليات التي ستجرى فيها عملية التصويت 137 منتشرة في 121 دولة حول العالم حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، وسيحق لكل مواطن مصري أتم 18 عاما قبل الدعوة للانتخابات في 25 سبتمبر الماضي المشاركة في الانتخابات، سواء بالرقم القومي أو بجواز السفر.

مشاركة الناخبين في الانتخابات

وتابع بأنه سيشارك الناخبون في الانتخابات المقبلة عبر أجهزة هواتف لوحية يمكنها التعرف على جواز السفر ومعرفة هل للمواطن حق التصويت أم لا، والتصويت سيكون مرة واحدة بالخارج أو بالداخل ولا يجوز التصويت بالخارج والعودة للتصويت بالداخل.