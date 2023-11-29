وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر السند الرئيسي لقضيتنا.. وأشكر شعبها ورئيسها على دعمنا

وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان المصرية وطواقمها العاملة في المشافي كافة، على الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لبلدها.

أضافت «الكيلة»، في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، عبر قناة «DMC»: «أشكر الشعب المصري، فقد استقبلت مصر الجرحى الفلسطينيين، وبخاصة الخدج (الرضع)، ليس هذا فحسب، ولكن مصر تقف دوما مع الشعب الفلسطيني، ونعتبر أن مصر هي السند التاريخي لهذه القضية بالمحافل الدولية».

شكر لمصر بعد الدعم الكبير

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال حديثها عن زيارتها لمصر: «كل الشكر لكم رئيسا وحكومة وشعبا، وشكر خاص لطواقم وزارة الصحة في كل المشافي».

عدوان همجي

أكدت أن العدوان الإسرائيلي شن هجوما على كل الأراضي الفلسطينية وارتكب مجازر في المخيمات، وبخاصة في المناطق الشمالية مثل طولكرم ونابلس، وشهدت غزة عدوانا إجراميا لا مثيل له، إذ لم يترك بشرا أو حجرا أو بحرا، وكل العالم رأى ما يحدث هناك.