فريق «البرازيل» في سوهاج يٌتوج بلقب الدوري الخماسي بنادي الشبان المسلمين

توج فريق البرازيل بلقب الدوري الخماسي في نادي الشبان المسلمين بالغريزات، بعد فوزه على فريق فيوتشر بنتيجة 5-2، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وشهد الدوري، الذي استمر من 24 إلى 29 نوفمبر، سلسلة من المباريات المثيرة التي أسعدت الجميع.

وفي نهاية الدوري، تبادلت الفرق التحية بروح رياضية، وقدم فريق البرازيل التحية للفريق المنافس، وتمنى له التوفيق في المرات القادمة.

دعم المواهب الرياضية

وأكد الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتها البدنية وتزويدها بالخبرة والمهارة، بهدف اكتشاف ودعم المواهب الكروية وتأهيل جيل رياضي قادر على المنافسة في البطولات الداخلية والخارجية.