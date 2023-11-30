مركز شباب مشطا بسوهاج ينظم ندوة عن مكافحة العنف اللفظي والبدني

نظم مركز شباب مشطا بمحافظة سوهاج أمس الأربعاء، ندوة توعوية حول نبذ العنف وتقبل الآخر.

ناقشت الندوة أسباب العنف بين الأفراد والجماعات، مثل انتشار الأمية وإهمال التعليم والتمسك بالعادات والتقاليد غير الصحيحة، كما تحدث المحاضر عن أهمية اتساع الخلق الطيب والصبر في مواجهة المشاكل، وكيفية التعامل مع الأزمات بطرق سليمة بعيدًا عن العنف.

العنف يأخذ أشكالًا مختلف

ولفتت إلى أن العنف يأخذ أشكالًا مختلفة، مثل العنف اللفظي والبدني، إذ أن الأول هو الأخطر والأسوأ، حيث يشمل التنمر والاحتقار بين الأفراد، ويجب تشجّيع الشباب على قبول أخطاء الآخرين وتوسيع مدارك التفاهم والتسامح بينهم.

التوعية بالقيم الإيجابية

في ختام الندوة، حث الحضور على حب الوطن والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية التي تمر بها البلاد.

وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بدور مراكز الشباب في توعية الأعضاء بالقيم الإيجابية وزيادة الوعي الثقافي لديهم، بمتابعة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.