هبوط كبير في أسعار الخضار اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع عدد كبير من الخضار اليوم الخميس 3-11-2023 في الأسواق، خاصة الطماطم والباذنجان والكوسة والبطاطس وغيرها من السلع الغذائية مثل الفلفل الحار والرومي.

انخفاض الخضراوات في الأسواق

يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تراجع أسعار الخضار في الأسواق يرجع إلى دخول العروات الشتوية التي ساهمت في زيادة المعروض من السلع، بالإضافة إلى جودة وسلامة المحاصيل الزراعية وكفاءة الإنتاجية للفدان.

وأضاف أبو صدام، لـ«الوطن»، أن أسعار الخضار المرتبط بالعروات الشتوية سوف ينخفض سعره بشكل كبير لأنه الشتاء هو موسمه سواء كانت خضروات أو فواكه.

«الوطن» تنشر أسعار الخضار وفق المعلن من قبل سوق العبور أي سعر الجملة يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجارة التجزئة، وذلك وفق المعلن على المنصة الرسمية التابعة لسوق العبور وهي كالتالي.

أسعار الخضار في سوق العبور

- سعر الطماطم يتراوح ما بين 3.50 إلى 6.50 جنيه.

- سعر البطاطس من 8 إلى 15 جنيها.

- سعر البصل من 14 إلى 20 جنيها.

- سعر الكوسة من 7 إلى 12 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات.

-سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات.

- سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 5 جنيهات.

- سعر الباذنجان رومي من 2.50 إلى 3.50 جنيه.

- سعر الباذنجان أبيض من 2 إلى 6 جنيهات.

- سعر الفلفل رومي بلدى من 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر الفلفل رومى صوب من 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

- سعر الفلفل حامى صوب من 8 إلى 14 جنيها.

- سعر الفلفل ألوان من 16 إلى 26 جنيها.

- سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات اليوم.

سعر الخيار بلدى من 8 إلى 10 جنيهات.

- سعر الخيار صوب من 9 إلى 11 جنيها

- سعر البامية من 34 إلى 40 جنيها

- سعر البسلة من 18 إلى 22 جنيها

- سعر السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات

- سعر القلقاس من 9 إلى 13 جنيها

- سعر البطاطا من 3.50 إلى 5.50 جنيه

- سعر الثوم من 25 إلى 45 جنيها

- سعر اللفت من 1.50 إلى 2.50 جنيه

- سعر الخس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات

- سعر الكرفس من 12 إلى 0 جنيه

- سعر الكرنب من 2.50 إلى 3.50 جنيه

- سعر الكرنب احمر من 12 إلى 0 جنيه

- سعر الكرنب سلاطه من 10 إلى 0 جنيه

سعر القرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات

- سعر البروكلى من 10 إلى 12 جنيها