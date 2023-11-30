«الرعاية الصحية» بالأقصر: قدمنا 20 مليون خدمة في 3 سنوات

حققت منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، نجاحات وإنجازات خلال ثلاث سنوات، منذ إطلاقها على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأ تشغيل المنظومة في فبراير 2021، واستطاعت تغيير شكل القطاع الصحي في المحافظة.

20 مليون خدمة

وأوضح الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، أن هيئة الرعاية الصحية بالاقصر، قدمت 20 مليون خدمة طبية خلال ثلاث سنوات، بينها 14 مليون خدمة قدمت في 6 مستشفيات تابعة للهيئة، و6 ملايين خدمة طبية قدمت في 54 وحدة ومركز طب أسرة.

رضاء المنتفعين

وأضاف البرعي، أن إجمالي الفحص الشامل للمواطنين بلغ حوالي مليون ونصف فحص، إذ بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل 87%، لافتًا إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة بلغ مليون و200 ألف مواطن بنسبة 88.7%؜.

60 منشأة طبية

وأشار مدير الرعاية بالأقصر، إلى أن عدد المنشآت التابعة للرعاية 60 منشأة طبية، منهم 6 مستشفيات بمواصفات عالمية، و54 وحدة ومركز طب أسرة، منهم أيضا 14 منشأة مسجلة و 44 منشأه معتمدة مابين وحدات ومراكز ومستشفيات.

القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

وأكد مدير الرعاية الصحية، أنه نتيجة لتطبيق المنظومة في الأقصر، تم القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، كما جرى تفعيل وتنشيط المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة بمعظم المنشآت الصحية يوميا ومنها صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، وقياس ضعف السمع لحديثي الولادة، والأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، وغيرها.