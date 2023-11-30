التحفظ على زيت طعام ومواد غذائية مجهولة المصدر في أحد المصانع بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي في مديرية تموين الإسكندرية، إنه جرى شن حملات رقابية على الأسواق، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

وأوضح «القلش» أن إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و تحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة شنت حملة تموينية أسفرت عن التالي:

- ضبط أحد مصانع المواد الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة، لحيازته واستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنشأة ما يعرض المنتجات الغذائية للتلوث والفساد، وتم التحفظ على الكميات التالية:

- 120 عبوة زيت طعام سعة الواحد 20 لتر بإجمالي كمية قدرها 2400 لتر مجهولة المصدر وعليها إستيكر سهل النزع.

- 65 كرتونة لحوم زنة الواحدة 20 بإجمالي كمية قدرها 1300كجم مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

- 45 شيكارة نشا بطاطس زنة الواحدة 25 كيلوجرامًا باجمالي كمية قدرها 1125 كيلوجرامًا مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.