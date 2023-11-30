هل ذوو الهمم معفيون من رسوم التصالح؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يوضح

تزداد التساؤلات حول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك على غرار المادة رقم 31 من قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيض إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

هل ذوو الإعاقة معفيون من سداد رسوم التصالح؟

وحول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء على غرار إعفائهم من رسوم تراخيص إقامة المباني، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن إقامة مخالفات المباني تُعد جريمة يخالف عليها القانون، وإصلاحها يقتصر على التقنين، وهذا عن طريق قانون التصالح الذي يُعد من وسائل إضفاء الشرعية على هذه المخالفة بعد إزالة أسبابها.

وأضاف المصدر في تصريح لـ «الوطن»، أن قانون التصالح لم يأت به أي مادة من مواده إلى استثناء أي أشخاص من رسوم التصالح في مخالفات البناء، سواء من ذوي الهمم أو لا.

حقيقة قانون إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح

وأضاف المصدر، أن القانون الذي سمح بإعفاء الأشخاص ذوي الهمم من رسوم تراخيص إقامة المباني الخاصة باحتياجاتهم وطبيعة عملهم، أو مؤسسات تابعة أو خدمية لذوي الهمم، أخذ في الاعتبار أن إقامة هذه المباني في الأصل ليست مخالفة أو جريمة.