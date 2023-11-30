أسرة العرض المسرحي «طيب وأمير» ترفع علم فلسطين تضامنا مع شعبها

شارك الفنان تامر فرج، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من العرض المسرحي «طيب وأمير» والذي ينتهي عرضه هذا الأسبوع.

ونشر فرج صورة من ختام العرض المسرحي طيب وأمير، وظهر فيها أبطال العمل يرفعون علم فلسطين تضامنا مع أحداث غزة بعد الهجمات المتتالية من العدوان الصهيوني.

تامر فرج يعلن انتهاء عرض طيب وأمير

كما أعلن الفنان تامر فرج توقف العرض قائلا: جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، آخر يومين لعرض المسرحيه بكرة الخميس والجمعه قبل الإجازة، وإن شاء الله نرجع في الكريسماس شرفونا على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب الساعه 7 ونص مساء.

أبطال مسرحية طيب وأمير

ويضم العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، عددا من فناني فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.