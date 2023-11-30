تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30-11-2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 30-11-2023 في مصر داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات، بعد أن شهدت الأسعار في تعاملات أمس استقرارا ملحوظا وفق ما أعلن عبر بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس 30-11-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 2810 جينها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 3211 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس إلى 2408 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن 1878 جنيه شراءً.

- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 1614 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب وصل في محلات الصاغة إلى 22480 جنيها.

- كما تسجل سعر الأونصة 100409 جنيهات للشراء.