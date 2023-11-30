أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة، استقراراً نسبياً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2820 جنيه بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك عند 3223 جنيه خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، عند 2954 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعً اليوم في مصر بمحلات الصاغة ، حيث سجل نحو 2820 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 2417 جنيه، و استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1880 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 30 ـ 11- 2023، في مصر بمحلات الصاغة، نحو 22560 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية نحو 2046 دولار.