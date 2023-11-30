تصل إلى 9 درجات.. «الأرصاد» تعلن انخفاض الحرارة ليلا على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ من المتوقع أن تشهد كل الأنحاء استقرار في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء؛ ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

«الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن يكون هناك انتشار للشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطكحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.