حالة الطقس اليوم.. تحذير لـ3 محافظات و«الأرصاد» تعلن موعد سقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس، اليوم، في المحافظات استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، وسط تحذيرات لأهالي 3 أقاليم من انخفاض درجات الحرارة مساءً إلى أقل من 10 درجات ليتحول الطقس إلى شديد البرودة ليلًا، فيما تستمر كثافة الشبورة المائية على العديد من الطرق في مختلف المحافظات، وتنشط حركة الرياح بعدة محافظات أخرى، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، وحالة الشبورة على الطرق السريعة، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، فضلًا عن الطقس في الإسكندرية والقاهرة، وحالة الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم

وبحسب توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، فإنّه من المتوقع أن تسود أجواء جوية لطيفة خلال النهار على أقاليم الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في آخر الليل والصباح الباكر على شمال الصعيد.

حالة الشبورة على الطرق السريعة

وفيما يخص حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافتها في الصباح الباكر وعلى بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من أقاليم شمال الصعيد، والوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية ومدن القناة، والقاهرة الكبرى.

كما تنشط نشاط الرياح على عدة مناطق في القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل اليوم الخميس كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 9.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الخميس، إذ تشهد حالة من التقلبات الجوية، متضمنة كثافة الشبورة المائية على الطرق، وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسرعة الرياح وشدتها، وارتفاع الأمواج، موجهةً المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا، وقائدي المركبات بإتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث أعلنت الأرصاد الجوية موعد سقوط الأمطار وأماكنها كالآتي:

- من الجمعة وحتى السبت.. كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بمعظم الأنحاء ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومدن القناة.

- من الأحد وحتى الإثنين شبورة كثيفة على أغلب الطرق، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- الثلاثاء شبورة على أغلب الطرق، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.