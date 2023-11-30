«الزراعة» تصدر نصائح لمزارعي القمح المتأخر.. انخفاض الحرارة يعطل الإنبات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدّة نصائح خاصة بزراعة القمح المتأخر بداية من أول شهر ديسمبر، حيث تنخفض درجة حرارة التربة حول 10 إلى 12 درجة مئوية ما يعطل عملية الإنبات.

نقع التقاوى

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إنّ زراعة القمح المتأخر تتطلب نقع التقاوي في محلول نترات بوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم بنسبة 1.8% لكل منهما لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم، ولو الأرض بها نسبة ملوحة يتم نقع التقاوي في محلول ملحي مياه صرف زراعي، لمدة 1-2 ساعة قبل الزراعة بيوم.

تعجيل إنبات التقاوى

وأضاف أنّه يمكن تعجيل الإنبات للتقاوي يتم نقع التقاوي في محلول ريبكس 48% قبل الزراعة ثم الزراعة في الأرض المستديمة، ولو التقاوي من العام الماضي وغير معتمدة من وزارة الزراعة ومصابة بمرض التفحم من العام الماضي يتم نقع التقاوي في محلول جير ميثان بنسبة 5% لمدة 15 دقيقة، على أن تكون بنسبة 18 جم من كل مادة لكل لتر ماء.

الري مباشرة بعد الزراعة العفير

ولفت إلى أنّ «محلول ريبكس» هو مركب تجاري يعمل على تقليل نسبة الحموضة وزيادة تحول المواد النشوية إلى سكريات أحادية، وبالتالي الإسراع في عمليات الإنبات والتجذير، مع ملاحظة أن تُترك الحبوب لتجف تماما حتى لا يحدث عدم انتظام أثناء الزراعة بالسطارة الآلية كما يجب أن يتم الري مباشرة بعد الزراعة العفير.