«الكهرباء»: تقرير «الوكالة الدولية» يعكس اهتمام العالم بمصادر الطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ ما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة هذا العام، يعكس نظرة واهتمام العالم في الوقت الراهن لمصادر الطاقة، خاصة مع تأثير مصادر الطاقة التقليدية «الوقود الأحفوري» على التغيرات المناخية، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه العالم في الحصول على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة أنّها في طريقها إلى النفاد في المستقبل.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أنّ هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الدول الكبرى في الحصول على مصادر الطاقة، واتجاه دول العالم أجمع في الحصول على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وما يصاحبه من بحث مستمر عن الأماكن التي قد تكون بها إمكانيات جيدة توفر للعالم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

توقع بهيمنة الطاقة المتجددة والنووية على إمدادات الكهرباء

وأوضح أنّه من المتوقع أن تهيمن الطاقة المتجددة والطاقة النووية على نمو إمدادات الكهرباء خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت الفترة الماضية نظرة أقل أهمية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إضافة إلى أنّ الطاقة الجديدة والمتجددة لم تكن بعد تحظى بالزخم والإقبال الكبير الذي تشهده الآن، ما تبلور وتأكد بصورة كبيرة خلال قمة المناخ cop27، الذي استضافته مصر بمدينة السلام شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

تجربة مصر الرائدة في الطاقة المتجددة

وتابع أنّ العالم أجمع كان يبحث خلال قمة المناخ عن تخفيف التأثير المنبعث من مصادر الطاقة التقليدية على المناخ، ومصر قدمت تجربة واستراتيجيات تتم على أرض الواقع، ونجحت في كثير من المجالات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، جذبت وكالات التمويل والمستثمرين على مستوى العالم، أجمع سواء الشركات العربية والعالمية.