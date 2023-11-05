نائب رئيس الوزراء الروسي: مستمرون في خفض صادرات النفط حتى نهاية 2023

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستستمر حتى نهاية عام 2023 في خفض طوعي لصادرات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

خفض إنتاج النفط

وقال نوفاك فى تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية: «ستواصل روسيا حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا في إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر الماضيين».

إجراء تحليل

وأضاف نوفاك، أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط، مؤكدا أن التخفيض الطوعي الإضافي يهدف إلى تعزيز إجراءات دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.

تذبذب أسعار النفط

وبدأت أسعار النفط في التذبذب منذ الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2023، وارتفعت أسعار البترول بعد بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 9000 شخص.