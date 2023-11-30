موعد العودة للدراسة بعد انتهاء إجازة الانتخابات الرئاسية

يأتي موعد انتظام العمل في المصالح والمؤسسات التعليمية والمدارس المخصصة كمقار للجان تصويت الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد انتهاء أيام إجازات الانتخابات في شهر ديسمبر 2023 مباشرة، وهي أيام تصويت الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

اجازات شهر ديسمبر 2023

ووفقا للمعلن رسميا عن إجازات شهر ديسمبر 2023 من وزارة التعليم بخصوص المدارس التي مقارا للتصويت في الانتخابات، فإن عودة العمل بها وانتظام اليوم الدراسي سيكون يوم الأربعاء 13 ديسمبر المقبل.

- مواعيد إجازات الانتخابات الرئاسية، والتي سيحصل عليها عدة فئات في المجتمع المصري منها المعلمين والعاملين في المدراس والطلاب تأتي كالتالي:

- يوم الأحد 10 ديسمبر المقبل 2023.

- يوم الاثنين 11 ديسمبر المقبل 2023.

- يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل 2023.

و الجدير بالذكر أن شهر ديسمبر 2023 يشهد عددا من الإجازات والعطلات الرسمية سيتمتع بها الكثير من المواطنين، كالتالي:

** إجازات العطلات الأسبوعية

- إجازة الجمعة 1 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة السبت 2 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة الجمعة 8 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة السبت 9 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة الجمعة 15 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة السبت 16 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة الجمعة 22 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة السبت 23 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة الجمعة 29 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة السبت 30 ديسمبر المقبل 2023.