شركة المصريين بالخارج: جاهزون للانتخابات الرئاسية.. وندعم السيسي

كشف المهندس تامر هدايت أحد أبناءً الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية والعضو المنتدب وعضو مجلس ادارة شركة المصريين بالخارج، التي تأسست برأس مال مليار دولار لتضم أبناء المصريين بالخارج، أن الجاليات المصرية مستعدة للانتخابات الرئاسية الجمعة يوم المقبل، وهناك حالة من الحراك والرغبة في التعبير عن حقهم الدستوري في انتخاب رئيس بلادهم، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

الانتخابات في الخارج

وأكد المهندس تامر هدايت أن المصريين بالخارج يدركون الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على مصر ومقدراتها ويشعرون بما يحدث من بناء وتنمية على أرض مصر بمختلف القطاعات والمجالات لذلك يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شركة المصريين بالخارج تدعم السيسي

وأشار إلى أنه من خلال مجلس ادارة المصريين بالخارج ووجودهم بدول مختلفة، جرى تنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقديم صورة مشرفة عن مصر بدول المهجر.

وأكد المهندس تامر هدايت أن أعضاء مجلس ادارة شركة المصريين بالخارج، يعلنون تأييدهم وحشدهم للجاليات المصرية لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الهدف من شركة المصريين بالخارج الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، واستهداف 14 مليون مصري بالخارج، ما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية.

وتستهدف الشركة الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعة والسياحة وغيرها.

يذكر أن «شركة المصريين بالخارج» كانت طلب وتوصية من النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج.