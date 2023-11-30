نقيب الزراعيين: اهتمام السيسي بالأمن الغذائي يدفعنا لتأييده في الانتخابات

تواصل نقابة الزراعيين تنظيم مؤتمرات تأييد دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وقيادات العمل بالنقابة العامة والفرعية في المحافظات، وممثلين لكل طوائف وفئات المجتمع من الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة، بحضور أعضاء البرلمان وآلاف المواطنين من أبناء محافظة سوهاج.

وقال نقيب الزراعيين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم منذ توليه الرئاسة بملف القمح والأمن الغذائي، ونأمل في التوسع في ذلك، لذا نحرص على دعمه في الانتخابات المقبلة.

مشروعات تنموية غير مسبوقة

وأشار إلى أن هذه المؤتمرات تأتي تحت شعار «إنزل – شارك»، لتعرض بإخلاص مبررات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، داعيا جميع الزراعيين بمختلف المحافظات بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية وهي 10 و11 و12 ديسمبر، لاستكمال مشروعات التنمية بمختلف ربوع الوطن، وما شملته من إنجازات انعكست على حجم المشروعات التنموية وخاصة الطرق التي تشكل شرايين الاقتصاد المصري، لتخفيف الضغط علي القلب وهو مركز الطرق القومية بالقاهرة والمحافظات، ما حول محافظات الوجهين البحري والقبلي إلي مناطق جاذبة للاستثمار ضمن سياسة تشجيع المصريين للخروج من الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل إلي مناطق الاستصلاح الجديدة ومشروعات التصنيع في هذه المناطق وحظيت سوهاج بمشروعات تنموية غير مسبوقة، رغم أنها كانت تصنف ضمن المحافظات الأكثر فقرا حتى أضحت نموذجا للتنمية المستدامة.

توفير فرص عمل للشباب

وأضاف خلال لقاء جماهيري نظمته النقابة الفرعية بمحافظة سوهاج، أن المحافظة تعد أحد أهم الكتل التصويتية بين محافظات الوجه القبلي، بإجمالي 3.7 مليون صوت، خاصة ما حققته الدولة في الأمن الغذائي بالإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة انعكست على توفير فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية.

وتابع: «محافظة سوهاج حظيت بنصيب كبير في إنشاء المجمعات الزراعية الـ30 التي افتتحها الرئيس السيسي اغسطس الماضي، منها 4 مجمعات زراعية بمركز دار السلام، و4 مجمعات زراعية بمركز البلينا، وعدد 5 مجمعات زراعية بمركز طما، و5 مجمعات بمركز المراغة، ومجمعان زراعيان بمركز ساقلته، وعدد 5 مجمعات زراعية بمركز المنشاة، و5 مجمعات زراعية بمركز جرجا».

وأوضح أن هذه المجمعات ساهمت في تفعيل خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمجمعات الزراعية من خلال انشاء مركز تجميع ألبان، ووحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشادي ووحدة بيطرية.

وأشار إلى نجاح سياسة الرئيس في التوجه نحو زراعة النخيل المتميز بالإنتاجية المرتفعة والجودة والأصناف المطلوبة تصديريا، ما يدفع نحو مكانة متميزة لمصر في الأسواق التصديرية لمختلف أصناف التمور، اعتمادا علي خريطة صنفية في مشروع زراعة 5 ملايين نخله في مناطق توشكي والعوينات والوادي الجديد ومطروح حتي يتناسب ذلك مع مكانة مصر الدولية، كأكبر دولة منتجة للتمور بإجمالي 1.7 مليون طن تمور سنويا.