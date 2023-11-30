حملة «مواطن» تنظم حافلات لنقل المصريين إلى المقرات الانتخابية في كندا

نظمت حملة «مواطن» لدعم مصر في الخارج، عدة حافلات لنقل الناخبين المصريين المقيمين بعيدا عن المقر الانتخابي في كندا، وذلك في إطار تجهيزات الحملة من أجل التيسير على المواطنين المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية، التي تبدأ في الخارج يوم غد الجمعة.

وقال وسيم بطرس، منسق حملة «مواطن» في كندا: «قمنا بتجهيزات كثيرة ومتنوعة، للتيسير على أبناء الجالية هنا، للمشاركة في العملية الانتخابية، وتذليل الصعوبات والتي يأتي على رأسها توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار الانتخابات».

إذاعة أغاني وطنية أمام المقر الانتخابي

وأضاف في بيان الحملة أنه علاوة على ذلك فإن حملة مواطن في كندا التي أتشرف بأنني منسقها العام تمكنت من طباعة مواد دعائية وتوفير أعلام مصر، ومكبرات صوت لبث الأغاني الوطنية أمام المقر الانتخابي، بالإضافة إلى مشروبات متنوعة ستوفر للناخبين.

وتابع: «نريد هذا الحدث الوطني العام حدثا احتفاليا يشهده العالم الغربي، ويعلم كم أن المصريين عاشقين لوطنهم وقيادتهم».