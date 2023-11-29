حملة «مواطن» في جراتس بالنمسا: نوفر كل السبل لتيسير التصويت للمصريين بالمدينة

قال مسعد عمر منسق حملة «مواطن لدعم مصر» في مدينة جراتس النمساوية ثاني أكبر مدينة من حيث عدد المصريين بالنمسا أن المصريين في المدينة مستعدون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بعد الغد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

وأضاف أنهم يعملون على قدم وساق لتوفير كل السبل لتيسير العملية الانتخابية لأبناء المدينة والتي تبعد نحو 180 كيلومترا عن العاصمة النمساوية فيينا.

حملة مواطن في النمسا

وذكر أنهم أجروا حافلات لنقل المصريين في المدينة وحشد أبناء الجالية للمشاركة في العملية الانتخابية.

الجالية المصرية في النمسا

وطالب منسق حملة مواطن لدعم مصر في مدينة جراتس النمساوية جميع أبناء الجالية المصرية في النمسا عامةً، ومدينة جراتس على خاصةً بضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وكانت حملة مواطن في النمسا قبل أيام من الدخول في الصمت الانتخابي، أقامت أكبر مؤتمراتها بالنمسا وذلك بمدينة ليوبن الواقعة بمقاطعة شتاير مارك النمساوية؛ لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.