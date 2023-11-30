باصات مجانية لكبار السن.. استعدادات المصريين في لندن لانتخابات الرئاسة

استعدادات واسعة من جانب أبناء الجالية المصرية في الخارج قبل ساعات من انطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، الجمعة 1 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية.

على مدار الأيام الماضية، انخرط صهيب عمرو، أحد أبناء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، في إطلاق حملات دعائية إلكترونية عبر صفحته الشخصية وصفحات الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحشد الجاليات المصرية هناك للتصويت، «بقالنا أكتر من أسبوع مستمرين في الدعاية الإلكترونية، بنعرف الناس أماكن لجانهم وطريقة التصويت عشان نسهل عليهم عملية التصويت»، يقول في بداية حديثه لـ«الوطن».

بانرات دعاية للحشد

«صممت بانرات مخصوص عشان نستخدمها لحشد المصريين وتشجيعهم ينزلوا يصوتوا»، يستكمل الشاب المصري الثلاثيني الذي يعمل في مجال الهندسة في لندن منذ نحو عشرين عاما، استعداداته لانطلاق عملية التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج، رفقة أصدقائه من أبناء الجالية المصرية في لندن.

مواصلات لنقل كبار السن إلى السفارة

ليست الدعاية الإلكترونية وطباعة البانرات الدعائية فقط التي استعد بها «صهيب» للانتخابات الرئاسية، بل استعد لتوفير أتوبيسات مجانية بالتنسيق مع أبناء الجالية المصرية في لندن، لنقل المصريين الساكنين في أماكن بعيدة إلى لجان التصويت، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب قوله.

أيضا يتم توفير تذاكر أتوبيسات مجانية للمصريين القادمين من مدن بعيدة عن مقر السفارة المصرية في بريطانيا، لتسهيل عملية التصويت الانتخابي عليهم، «بنحاول نسهل التصويت عليهم عشان لازم كل الناس تنزل تشارك وتقول رأيها»، معتبرا ما يقوم به واجبًا وطنيا عليه تجاه وطنه الأم، حسب تعبيره.

في العاشرة من مساء اليوم الخميس، تبدأ عملية التصويت في دولة نيوزيلندا، لتصبح أول دولة تبدأ عملية التصويت للمصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية وذلك حسب التوقيت المحلي للدولة،