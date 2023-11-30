ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 41 شخصا

ارتفعت حصيلة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين فيمحافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة منذ الساعات الأولى من اليوم، إلى 41 فلسطينيا بينهم 3 من الأسرى المحررين.

الاعتقالات في صفوف الأسرى المحررين مستمرة

واليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 فلسطينيين بين الأسيرين المحررين، فازع صدقي صوافطة، وأشرف مصطفى دراغمة، والمسؤول المحلي أحمد فخري أبو محسن من مدينة طوباس بعد مداهمة منازلهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين، وخربت ممتلكات خاصة ومرافق عامة، عقب اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وواصل المستوطنون،انتهاكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، واقتلعوا 10 أشجار زيتون مثمرة، ومنعوا قاطفي الزيتون من التوجه إلى أراضيهم التي تقدر بأكثر من 1500 دونم. شمال وغرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

بدوره، زعم موقع «واينت» الإسرائيلي،مقتل عميد المحكمة الحاخامية في أسدود الحاخام إليمالك فاسرمان «72 عاما» خلال الهجوم الذي وقع في مدينة القدس المحتلة، من بين 3 آخرين، كما زعمت إصابة11 شخصا من بينهم 4 في حالة خطيرة.

وفجر اليوم، استشهد، شاب فلسطيني يدعى فادي مؤيد بدران «21 عاما» وأصيب 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام «سجن عوفر» العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الأحياء القريبة من «سجن عوفر» العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله باضلفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وصباح اليوم، أعلنت قطر، تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يوما إضافيا واحدا. ودخلت الهدنة الإنسانية في القطاع حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، ولمدة 4 أيام، وجرى تمديدها ليومين إضافيين.

وفجر اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 30 معتقلا، بينهم 15 إمرأة و15 طفلا، عند «سجن عوفر» العسكري المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن «معتقل المسكوبية» في القدس المحتلة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

الرئيس الصيني: يجب استئناف مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج،قال في وقت سابق، إنه يجب تطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة وإقامة دولته في أسرع وقت ممكن، مضيفا في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن يجب استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكره «تلفزيون الصين المركزي».

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الصينية، وثيقة تحدد موقف «بكين»، بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مكونة من 5 نقاط بينها الوقف الفوري للأعمال القتالية، وحماية المدنيين، والعودة إلى حل دولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، شدد مؤسس «سبيس إكس»،الرئيس التنفيذي لشركة«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك«تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أن رحلته إلى إسرائيل لم تكن جولة اعتذار، وقال في تصريح لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول المنشور عبر موقع إكس«تويتر سابقا»،والذي كتب فيه أحدهم أن اليهود يشجعون الكراهية الجد لية ضد البيض، ورد ماسك عليه قائلا إنه الحقيقة الفعلية، إنه ليس لديه مشكلة في أن يكون مكروها.