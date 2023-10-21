آخر تطورات فلسطين اليوم.. 5 إصابات برصاص المستوطنين في ياسوف شرق سلفيت

أفادت وكالة «وفا»، اليوم السبت، بأن هناك 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون والأهالي في قرية ياسوف شرق سلفيت، وذلك في آخر تطورات فلسطين اليوم.

آخر تطورات فلسطين اليوم

وفى آخر تطورات فلسطين اليوم، قال رئيس مجلس قروي ياسوف، صالح ياسين، إن عشرات المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في الجهة الشرقية من القرية والمحاذية لمستعمرة تفوح، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم وهاجموا بيوت القرية التي هبت للتصدي لهم، ما أسفر حتى اللحظة عن إصابة 5 مواطنين، وتحطيم إحدى المركبات.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاعتقالات

ومن ناحية أخرى، يواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقالات التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة الفلسطينيين بما فيهم المحررون من سجون ومعتقلات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 109 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون من مختلف أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة، ومن بين المعتقلين، الأسير المحرر عبدالباسط الحروب، وأشرف راجح طه، ويوسف أبو حسين، وجميل طالب العجلوني، ومنجد ذياب الجندي، ومحمود سدر، وأديب القواسمي، والطالبان الجامعيان عبدالله صلاح، ومهند قفيشة، نمر غيث، محمد شريتح، ورأفت ربيع، وعقل ربيع، ويحيى عودة، وعبود عبوش، ووائل جمعة، وخالد شفيق، وعلي حنون، أديب فريد وهدان، وصائب فهمي أبو سليم، وإسلام ماجد دنون، ومحمود عبد القادر أبو سليم، وقيس وهدان.