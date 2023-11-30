«العمل»: بدء التقديم على دورات مجانية في 3 مهن بالقليوبية

بدأت مديرية العمل في القليوبية، تلقي طلبات الراغبين في الحصول على البرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية للشباب من الجنسين على مهن «التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات»، في وحدة التدريب المتنقلة بقرية القشيش التابعة للوحدة المحلية للقشيش ومقرها أمام المركز التكنولوجي.

يأتي التدريب ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وتنفيذا لخطتها في التدريب للعام 2023 – 2024.

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرٍ للوزارة، أنّ التدريبات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديرية بالمحافظات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وأضافت مدير المديرية أنّ مدة التدريبات تتراوح بين 60 إلى 200 ساعة تدريبية للشباب من 18 إلى 45 سنة، تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين، مع توفير تأمين صحي خلال فترة التدريب، وتوفير أدوات وزي التدريب مجانا.

وحددت السيد، الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم، وهي «صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، وصورة المؤهل الدراسي أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، و2 صورة شخصية»، كما يمكن التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية وعنوانها «بنها – مجمع المصالح الحكومية - الفلل – خلف ديوان عام المحافظة»، أو من خلال مقر مركز التدريب المهني بالخانكة وعنوانه «خلف مركز الشركة القديم بجوار مطافي الخانكة»، كما يمكن التواصل تليفونيا من خلال الأرقام التالية: 0100570545 - 02446989477.