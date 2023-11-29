احالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة عددا من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارة شبين القناطر وبنها، وتمت متابعة مراكز شباب كفر الشيخ «إبراهيم، وجزيرة بلي، وكفر الصهبي، وكفر طحوريا، والعسايلة وتل بني تميم»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.

الضوابط الصادرة من وزارة الشباب والرياضة

أما مركز شباب «نقباس»، مفتوح ويمارس النشاط في ظل غياب بعض العاملين، كما تمت متابعة صالة الجيم بالمركز والتأكد من استخراج إيصال رسمي لتأجير الملعب، وتنفيذ أحكام الرؤية وفقا للضوابط الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، وأما مراكز شباب «عزبة رشيد، وبتمدة، والشيخة سالمة، والقلزم، وكفر الشرفا القبلي» مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

استمرار المتابعات الميدانية المستمرة

أشار «الصبروط»، إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.