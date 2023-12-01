هل تعود الكمامة مرة أخرى في الجامعات؟.. مصدر يرد

كشف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن حقيقة عودة ارتداء الكمامات مرة أخرى بسبب تقلبات الجو وبرودة الجو، قائلاً: «لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن وهذه المسألة تكون بتوجيه من وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ، كما أن القرارات تكون موحدة على الجميع».

ارتداء الكمامة في الجامعات الحكومية

وأكد رئيس جامعة بورسعيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، وأن مواعيد امتحانات التيرم في توقيتها المحدد، مؤكداً أن كل ذلك قرارات تسري على كافة الجامعات.

كليات الجامعات الحكومية

و في السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي على ضرورة الاستعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023-2024 وفقا للضوابط والقواعد التي وضعتها لائحة الاتحادات الطلابية.