رئيس الجيل الديمقراطي يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

وجه الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، رسالة لكل الناخبين في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية غدًا بالخارج، دعا فيها كل المواطنين الشرفاء ممن يمتلكون ضميرا حيا يقظا أن يشاركوا بإيجابية في الانتخابات حتى يرى المجتمع الدولي كيف اصطف الشعب المصر أمام لجان الانتخابات؛ ليكتب مستقبل بلده، ويُساهم في استكمال مسيرة التنمية.

مؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وأضاف الشهابي، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ حزب الجيل يعقد مؤتمرات ولقاءات شعبية في كل المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتوعيتهم بأهمية صوتهم في النهوض بمصر، موضحًا أنّ صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرًا لجهوده وإنجازاته التي قدّمها لمصر خلال فترة حكمه.

تحديات تواجه مصر خلال الفترة المقبلة

وأكد الشهابي أن التحديات الاقتصادية تعتبر على قائمة التحديات التى ستواجه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حال فوزه، والتي تتطلب ترتيب الأوضاع في الداخل من خلال السيطرة على الأسعار والقضاء على الاحتكار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الملبس والمأكل والعلاج، كما يواجه مصر تحدٍ خطير وهو الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل، والقضاء على أي مخططات غربية تستهدف إضعاف السياحة المصرية.