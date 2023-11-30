65 جنيه تراجعا في جرام الذهب خلال 24 ساعة.. انتهز فرصة الشراء

هبط سعر جرام الذهب نحو 15 جنيها في أقل من ساعة، ليواصل تراجعه 50 جنيها مقارنة بتعاملات أمس، ويسجل إجمالي التراجع في أقل من 24 ساعة 65 جنيها، وفقا للبيانات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو ألفان و745 جنيها، مقابل ألفان و810 جنيهات، في تعاملات الأمس الأربعاء، بتراجع بلغ قيمته حوالى 65 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3 آلاف و147 جنيها، مقابل 3 آلاف و211 جنيها خلال تعاملات أمس، بتراجع بلغت قيمته حوالي 64 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الذهب نحو 2352 جنيها، بينما بلغ سعره أمس الأربعاء 2408 جنيها، متراجعا 46 جنيها فى الجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب تراجعا 520 جنيها، إذ سجل سعر الجنيه الذهب 21 ألفا و960 جنيها، مقابل 22 ألفا و480 جنيها.