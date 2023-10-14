إنجازات 10 سنوات.. محور سمالوط بالمنيا شريان تنموي في قلب الصعيد

يعد محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا، من شرايين التنمية في صعيد مصر، إذ فتح آفاقا جديدة للتنمية، خاصة وأنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

وفي تقرير حديث لوزارة النقل، أكدت أن القيادة السياسية سبق ووجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

يبلغ طول محور سمالوط التنموي بمحافظة المنيا طوله 24 كم وعرضه 21 مترو يشمل 47 عمل صناعى «30 كوبري - 17 نفق» بواقع عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويربط المحور الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربا عابرا نهر النيل.

يسهم المحور في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا، وكذلك المساهمة في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت، والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية، نظرا لقربه من المزارات الدينية «دير السيدة العذراء» ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.