طلاب مدرسة بساقلتة في سوهاج: نفتخر بمشروعات مبادرة حياة كريمة

استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، أمس الخميس، عددًا من تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد عبد الحميد هاشم بقرية الطوايل الشرقية لزيارة للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية عقب انتهاء فعاليات اليوم الدراسي.

الطلاب يفتخرون بالتنمية

وقال أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لـ«الوطن» إن استقبال الطلاب يأتي حرصًا على توعية وتعريف أطفالنا بالخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، ويتم باستمرار استقبال أفواج من طلاب المدرسة والمدارس المناظرة، لتقديم المعرفة للأطفال فأبنائنا لديهم وعي كاف بما يبذل من جهد بالتنمية بشتى قطاعات الدولة وكلهم فخر بذلك، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

زيارة الطلاب للمركز التكنولوجي بساقلتة

أوضح «البدري»، أن الطلاب خلال فعاليات الجولة طرحوا العديد بطرح الأسئلة والاستفسارات عن الخدمات العامة والمتنوعة التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، وتم الإجابة عليها.