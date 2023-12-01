يواصل سعر اليورو اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنوك استقراره المستمر منذ ختام التعاملات أمس الخميس، في ظل أن الأسعار لم تشهد أي تغيراً منذ تعاملات شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأھلي المصري

- سجل سعر اليورو في البنك الأھلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

- وصل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.96 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ 33.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

- بالنسبة لسعر اليورو اليوم يبلغ 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع في بنك القاهرة.