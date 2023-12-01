محافظ الشرقية: رصف وتطوير شارع تقسيم المعلمين في مدينة الزقازيق

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس حي أول الزقازيق بالتنسيق مع مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع مخلفات القمامة والبناء من شارع تقسيم المعلمين وتفريعاته الموازي لشريط السكة الحديد بمنطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق.

يأتي ذلك تمهيدًا لبدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بطول 4 كيلومترات ومتوسط عرض من 8 : 10 أمتار، بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وفتح محاور مرورية جديدة.

تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمراكز المحافظة

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رصف وتطوير شارع تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح الأستاذ رضا بكري رئيس حي اول بمدينة الزقازيق أنه بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام، تم الانتهاء من رفع 200 طنًا من القمامة ومخلفات البناء والرتش من شارع تقسيم المعلمين، وتم نقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة. وقد بدأت أعمال تسوية الشارع وتفريعاته وذلك بحضور المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز الزقازيق، والأستاذ محمد صلاح، مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام، وممثلين عن جهاز تعمير سيناء.

وأضاف رئيس حي أول الزقازيق أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد المرافق والحفاظ عليها، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركة المسندة لتنفيذ الأعمال للبدء فورًا في أعمال الرصف والتطوير، والالتزام بالجدول الزمني المحدد.