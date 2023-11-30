بعد هبوط سعر الذهب في مصر.. خبير يكشف السر

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية تراجعاً ملحوظاً، خلال الساعات الماضية، حيث بلغت قيمة التراجع حوالى 65 جنيها للجرام عيار 21، الأكثر تدولاً في الأسواق، وفقاً لبيانات شعبة الذهب التي كشف عن تسجيل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2745 جنيهاً، مقابل 2810 جنيهات في تعاملات أمس الأربعاء، بتراجع بلغت قيمته حوالى 65 جنيهاً.

تراجع سعر صرف الدولار

وبرر لطفي منيب، الخبير الاقتصادي ونائب نائب رئيس شعبة الذهب، تراجع الذهب قائلاً إن السبب في الانخفاض الكبير في أسعار الذهب في مصر اليوم، يرجع إلى التراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد أن تم تداول انباء عن قيام البنك المركزي المصري بضخ نحو ملياري دولار في السوق، لتلبية الاحتياجات الدولارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتايع «منيب» قائلاً إن الذهب سيشهد مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، نتيجة توجه الدولة المصرية لضخ الدولار في السوق، لتوفير مستلزمات الإنتاج، مؤكداً على أن سعر الذهب عالمياً سجل نحو 2040 دولاراً للأوقية في تعاملات اليوم.

سعر الذهب الآن فى مصر سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو ألفان و745 جنيها، مقابل ألفان و810 جنيهات، في تعاملات الأمس الأربعاء، بتراجع بلغ قيمته حوالى 65 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3 آلاف و147 جنيها، مقابل 3 آلاف و211 جنيها خلال تعاملات أمس، بتراجع بلغت قيمته حوالي 64 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الذهب نحو 2352 جنيها، بينما بلغ سعره أمس الأربعاء 2408 جنيها، متراجعا 46 جنيها فى الجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب تراجعا 520 جنيها، إذ سجل سعر الجنيه الذهب 21 ألفا و960 جنيها، مقابل 22 ألفا و480 جنيها.