وزير الصناعة يصدر قرارا بتعيين العرابي عضوا في «تجارية دمياط»

أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة القرار رقم 464 لسنة 2023 الخاص بتعيين الدكتور محمد أنور عبدالعزيز العرابي عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط، خلفًا للسيد محمد أحمد محمد الزيني، حتى نهاية المدة المتبقية للدورة الانتخابية 2023-2027.

ونُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية، كما أنه مقعد الغرفة التجارية بدمياط قد خلى بوفاة محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط السابق، وعضو مجلس النواب السابق.

السيرة الذاتية للدكتور طارق العرابي

والدكتور طارق العرابي حاصل على رسالة دكتوراة في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق جامعة دمياط وهو استشارى التخطيط العمراني والأمين المساعد للمجالس المحلية المركزية وعضو الأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، ورئيس مجلس إدارة جمعية ديار الخير على مستوى مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لمار للتنمية السياحية والتجارة.